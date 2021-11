Come fanno i concorrenti del GF a sfoggiare sempre look diversi? Il segreto svelato

Possibile che i concorrenti si portano i look da casa? Non è proprio così

Questa edizione del Grande Fratello Vip terminerà a Marzo e sarà la più lunga della storia. In ogni puntata i concorrenti più longevi sfoggiano sempre dei look nuovi, eleganti e scelti con cura. Viene quindi da chiedersi come facciano ad avere sempre capi d’abbigliamento diversi in ogni puntata. Possibile che si siano portati tutto da casa prima di entrare?

Non è proprio così e a svelarlo è stato Matteo Evandro Manzini, designer dell’omonimo brand e stylist di Soleil Sorge e Sophie Codegoni nella casa nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage. Matteo Manzini è molto legato alle vicende che accadono nella casa. Ogni anni i suoi look vengono sfoggiati nelle mura di Cinecittà. L’anno scorso fu Giulia Salemi, quest’anno come detto Soleil e Sophie.

Look GF: cosa c’è dietro?

Lo stilista ha specificato che non tutti i capi e i look vengono portati nella casa all’inizio del programma. “Noi non sappiamo quanto staranno dentro, ci sono troppe incognite nello scegliere prima tutti i look e poi non avrebbero valigie così grandi da contenere tutti quei capi” – confessa.

Quindi di settimana in settimana gli stylist scelgono i look che poi vengono fatti entrare nella casa dopo accurati controlli.

“Di settimana in settimana io scelgo i look che verranno consegnati al Grande Fratello e tutti i vestiti vengono controllati scrupolosamente prima di essere recapitati all’interno della casa” – ha detto.

Loro non hanno modo di interagire con i concorrenti in casa, quindi i capi che vengono recapitati somigliano molto ad una sorta di mistery box con le concorrenti che non conoscono il contenuto degli abiti. “Funziona così, prendere o lasciare è capitato che qualche look non piacesse, ma a volte azzardare e uscire dalla comfort zone ripaga” – scherza. “A volte capita che si scambino i vestiti tra concorrenti, ma non posso biasimarle: fanno quello che farebbero tutte le amiche quando sono insieme” – conclude.