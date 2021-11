Al momento è solo un’indiscrezione, una bomba di gossip lanciata dal giornale “Nuovo“. Ma tenendo conto del grande amore che lega ormai da molto tempo Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, qualora la notizia dovesse essere confermata dai diretti interessati, non ci sarebbe granché da stupirsi. Stiamo parlando del fatto che, molto probabilmente, la coppia aspetta il loro primo bambino insieme.

Probabilmente pochi avrebbero scommesso un euro sulla durata del rapporto tra Giulia e Pierpaolo. Due giovanissimi, di bell’aspetto, amanti della bella vita e re e regina dei social.

E invece loro hanno stupito tutti. Da quando si sono conosciuti non solo non si sono mai lasciati, ma addirittura hanno visto il loro amore crescere e fortificarsi sempre di più.

Ora arriva un’indiscrezione che, se fosse vera e confermata dai diretti interessati, non farebbe altro che coronare ancor di più la loro storia d’amore.

Il settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, nell’ultimo numero ha dato per cosa certa la gravidanza di Giulia Salemi.

Spulciando gli account Instagram dei due non si evidenzia ancora alcun indizio che possa far pensare a cosa certa. Anche lo scorso martedì 26 ottobre, quando Pierpaolo Pretelli è stato ospite di Alberto Matano nel programma di Rai 1 La Vita in diretta, in molti si aspettavano la conferma dello scoop. tuttavia, i tantissimi fan della coppia dovranno aspettare ancora e rimanere con il dubbio.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dal cuore d’oro

oltre che bellissimi e molto innamorati, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno dimostrato più volte di avere un grande cuore d’oro. Sono diverse le iniziative benefiche che hanno lanciato o che hanno appoggiato da quando sono insieme.

Giusto per menzionarne una, ad esempio, ricordiamo quando la coppia si è recata a Pistoia, a trovare la famiglia di Luana D’Orazio.

Luana era la giovane operaia di 21 anni e mamma di un bambino di 5 anni, morta a Montemurlo dopo essere stata risucchiata e schiacciata da un orditoio della ditta tessile in cui lavorava da circa un anno.

Grazie alla loro visita, naturalmente raccontata per intero sui social network, in tantissimi hanno donato del denaro che servirà all’educazione e alla crescita del bambino di Luana, rimasto orfano a 5 anni.