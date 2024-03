“Come ho scoperto il tradimento” Stefano Bettarini e la rivelazione choc su Simona Ventura: dopo anni riesce a parlarne solo ora

Stefano Bettarini è un volto molto noto al pubblico italiano. É stato protagonista prima della scena calcistica, poi di quella televisiva. I suoi amori sono sempre stati molto discussi. Il matrimonio nel 1998 con Simona Ventura, già show girl di successo, lo ha portato alla ribalta di quotidiani e televisione. Il divorzio nel 2008, condito da tradimenti, polemiche e batti e ribatti mediatici gli hanno portato una grande notorietà.

Uomo bellissimo e molto corteggiato ha subito la fama del donnaiolo, creato ad arte dalla sua ex moglie per addebitargli delle colpe che lui sostiene di non avere. In un’intervista dichiara di aver scoperto il primo tradimento di Simona Ventura grazie ad un investigatore privato.

Ha tenuto nascosto per un po’ di tempo l’accaduto ma poi la verità è uscita. Parla di Simona come una donna molto forte, indipendente, molto dedita alla carriera che ha trascurato la sua vita privata per quella pubblica. Nelle sue parole traspare ancora l’amarezza e il rancore per la fine del matrimonio. Avrebbe voluto una donna più presente, ma è il rischio da accettare quando si sposa una Big della televisione.



Dopo quasi 20 anni di carriera calcistica si è dedicato alla televisione partecipando a ben 11 reality:

Ho iniziato per divertimento, per riempire lo spazio lasciato vuoto dal calcio. Piacevo alla gente per la mia schiettezza, la mia sincerità. Funzionavo e mi hanno sfruttato fino alla fine.

É molto duro con i social media affermando che sono solo finzione e che ci allontanano dalla realtà. Si dischiara soddisfatto del suo allontanamento mediatico, risalente all’agosto del 2023. Ha concentrato le sue energia per ritrovare la sua vera essenza, approfondire aspetti del suo carattere e godere del silenzio interiore.

Un momento di riflessione per Bettarini che sta rivalutando le priorità della propria vita lontano dai riflettori della vita mondana.

