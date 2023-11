Simona Ventura, la verità sulla separazione con Bettarini: “Fu dolorosa perché…”

In occasione di un’intervista, Simona Ventura ha rotto il silenzio sulla sua separazione con Stefano Bettarini. Oltre a rivelare i motivi che ha condotto l’ormai ex coppia a dividersi, ha svelato anche perché fu così doloroso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Simona Ventura e Stefano Bettarini hanno rappresentato una delle coppie più amate e chiacchierate della televisione italiana. A distanza di alcuni anni dalla rottura, la conduttrice è tornata a parlare sulla questione svelando inediti retroscena.

La Ventura ha spiegato di aver provato tanta sofferenza nel dividersi da colui che all’epoca era suo marito. Ma qual è stato il motivo di così tanto dolore? A soddisfare i più curiosi ci ha pensato lei stessa:

Fu dolorosa perché fu pubblica.

Dunque, oggi la conduttrice dice che separarsi da Stefano Bettarini non fu per nulla facile perché si trattò di una separazione mediatica:

Già la separazione di per sé è dolorosa perché è il fallimento di un progetto di vita, poi se diventa anche un fatto pubblico è ancora più difficile da superare. Nella vita non si può essere sempre ‘up’, sicuramente la ‘Super Simo’ degli anni ’90 era più spensierata e aveva meno responsabilità poi nella vita accadono tante cose ma ci si rialza sempre.

Attualmente, la conduttrice e Stefano Bettarini sono rimasti in buoni rapporti. L’ormai ex coppia ha intrapreso strade completamente differenti. Pertanto, la donna si unirà presto in matrimonio con il suo attuale fidanzato, ovvero Giovanni Terzi. Inoltre, nel corso di questi ultimi anni, numerose sono state le indiscrezioni che hanno preso di mira entrambi. Addirittura, si vociferava che Bettarini sarebbe stato il testimone di nozze della sua ex moglie. Sarà davvero così o si tratta solo di voci di corridoio? Non ci resta che scoprirlo!