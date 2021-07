Lo sai chi è la figlia di Eminem? Ebbene sì, il famoso rapper che negli anni Novanta e Duemila ha sconvolto con il suo stile il panorama musicale internazionale è anche papà. Un padre famoso che le ha dedicato tre canzoni alla figlia: ‘Mockingbird’, ‘When I’m Gone’ e ovviamente ‘Hailie’s Song’. Oggi è cresciuta, riusciresti mai a riconoscerla per com’è oggi?

Hailie Scott è la bambina di Slim Shady. Oggi ha 23 anni ed è diventata una ragazza semplicemente bellissima. Nata nel 1995, Hailie Jade Scott Mathers è frutto dell’amore tra Marshall Mathers, in arte Eminem, e Kimberly Scott.

La coppia si era conosciuta al liceo e stava insieme già da quando avevano 17 anni. Sei anni dopo è nata la loro bambina. Nel 1999 Eminem e la mamma di Hailie si sono sposati, per poi divorziare solo due anni dopo. La donna aveva tentato il suicidio per i maltrattamenti subiti in casa.

I rapporti tra i due sono stati sempre tesi, ma grazie a Hailie si sono riavvicinati tanto da ritentare il matrimonio nel 2006. Per colpa della dipendenza da droghe del rapper i due si sono lasciati.

Dopo la separazione i giudici hanno optato per la custodia congiunta e solo con il tempo il rapporto tra i due è migliorato. Oggi vanno anche ai concerti insieme.

Hailie Scott, la figlia di Eminem oggi

Dopo aver studiato a Detroit ed essersi diplomata alla Chippewa Valley High School, una scuola pubblica a Clinton Township, Michigan, adesso è iscritta alla facoltà di psicologia della Michigan State University.

Ama tantissimo i cani, in particolare quelli di razza shiba inu. Sui social è molto seguita, ma non racconta molto della sua vita privata.