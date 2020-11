Gerry Scotti sta decisamente meglio. A svelarlo è Mara Venier in persona nella speciale diretta di Domenica In: le sue parole

Domenica In, una puntata ricca di ospiti, ma anche di belle notizie. Tutti si chiedono come stia Gerry Scotti e finalmente ce lo svela la zia Mara Venier. La donna in diretta ha spiegato quali sono le reali condizioni di salute del conduttore.

Con grande gioia, la donna ha rivelato che Gerry Scotti sta decisamente meglio. Il conduttore si è ammalato di Coronavirus e le sue condizioni sono peggiorate in modo tale da dover essere ricoverato in ospedale.

Mara Venier, guardando dritta in camera, e spiegando di essere sicura che proprio il conduttore la stia guardando, si rivolge a lui:

So che domani ti dimettono. Ci siamo scritti, ti ho detto che mi manchi ed è vero, spero di vederti molto presto.

Gerry Scotti, dall’annuncio della positività al ricovero

Ad annunciare di essersi ammalato di Covid-19 è stato proprio il conduttore in persona. Gerry, con un post su Instagram, in un primo momento ha spiegato di stare bene, ma poi il ricovero.

Proprio come Carlo Conti, il co-conduttore di Tu si sue Vales, ha avuto forti problemi respiratori tanto da dover essere trasportato in ospedale. L’ufficio stampa è rimasto in silenzio per 10 giorni, poi, dopo la prima fuga di notizie è stato chiarito tutto.

Gerry non è mai stato in terapia intensiva, seppur le sue condizioni sono state piuttosto serie.