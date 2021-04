Andrea Cerioli da bambino era semplicemente adorabile. Il concorrente dell’Isola dei Famosi, che partecipa al reality show come naufrago della nuova edizione, ha mostrato delle foto di quando era piccolino, mostrandosi com’era ieri. E il confronto con oggi, soprattutto dopo i tanti tatuaggi, le cose sono davvero cambiate molto.

Andrea Cerili si trova in Honduras, dove spesso ha messo in mostra i tatuaggi che si è fatto fare su braccia, schiena e petto. Ovviamente quando era bambino non ne aveva nemmeno uno.

Com’era il naufrago dell’Isola dei Famosi quando era piccolino? Se sei curioso di sapere com’era ieri il famoso concorrente del reality show, ci sono su internet delle foto che lo ritraggono da piccino.

Volto noto della tv, da quando è stato tronista di Uomini e Donne, dove si è fidanzato con Arianna Cirrincione, ha anche tentato di diventare famoso a Temptation Island e persino come concorrente del Grande Fratello.

Bello e dannato grazie ai tanti tatuaggi che sfoggia sul suo corpo, quando era bambino, invece, era semplicemente tenerissimo, con uno sguardo dolce davvero molto simpatico.

Andrea Cerioli da bambino con la mamma

Recentemente uno scatto con Andrea e la sua mamma ha attirato l’attenzione di tutti quanti in rete, perché una foto davvero bellissima, un ricordo prezioso che ha scelto di condividere con tutti quanti, per quella che lui considera la sua migliore amica, la più grande confidente.

Chi è Andrea Cerioli

Nato il 22 maggio del 1989 a San Lazzaro di Savena, oggi ha 31 anni. Ha partecipato due volte a Uomini e Donne, al Grande Fratello 13 e oggi è concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. La fidanzata di Andrea Cerioli è Arianna Cirrincione, scelta quando era un tronista.

Tanti i tatuaggi sul suo corpo: un simbolo giapponese sul braccio, un tribale sulla spalla e altri su mano, spalla sinistra, sulla caviglia destra.