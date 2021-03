Isola dei Famosi, il vip spara a zero su Ilary Blasi: “Non so chi sia. Se non fosse la moglie di Francesco Totti…”

Akash Kumar è un fiume in piena dopo il ritorno in Italia dall’Honduras. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi che è stato al centro di numerose polemiche nei giorni scorsi, ha deciso di dire la sua versione dei fatti nel corso di una diretta Instagram.

“Io non volevo fare gli inciuci, capite? Se io fossi stato un morto di fama come tanti sarei rimasto, ma non mi interessa non stavo bene con me stesso lì dentro” – ha detto a riguardo la rinuncia di restare su Parasite Island.

Una rinuncia che ha infastidito la conduttrice Ilary Blasi che lo ha congedato con freddezza: “Prendi il sacchetto e tornatene in Italia” – gli disse. Ed oggi che in Italia c’è tornato, Akash è tornato sull’argomento. “Io – precisa – non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Francesco Totti, io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo”.

“Io sono un top model, fatele voi le sfilate, campagne a New York e a Londra. Tutti quelli che non mi conoscono vanno dalla D’Urso a prendersi due soldi, ma io non li conosco. Quindi è tutta questione di denaro e a me il denaro non mi manca. Lo so che sono troppo bello” – ha proseguito Akash.

Isola dei Famosi, lunedì il faccia a faccia tra i due

Ma il faccia a faccia tra Kumar e la Blasi, comunque, si avvicina sempre di più . La settimana prossima il modello sarà in studio e lì potrà confrontarsi anche con Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, due degli opinionisti dell’Isola con cui ha un pessimo rapporto.

Dovrà chiarire anche la questione del colore degli occhi dopo le allusioni dei giorni scorsi. Per rispondere a quanti lo criticavano per l’operazione agli occhi, il modello ha pubblicato una foto di un bambino piccolo con gli occhi chiari, dicendo di essere lui e di non aver fatto, quindi, nessun intervento per schiarire gli occhi. Peccato che l’immagine in questione sia stata presa da Google.