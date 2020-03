Com’era Pamela Prati da giovane Com'era Pamela Prati da giovane? Ecco le foto della celebre showgirl, conduttrice e attrice italiana al suo esordio

Com’era Pamela Prati da giovane? Vi ricordate come ha esordito la bella attrice, showgirl e cantante italiana che recentemente è stata protagonista di un caso mediatico davvero singolare, con un finto fidanzato che avrebbe dovuto sposare? Scopriamo come ha debuttato!

Pamela Prati, nome d’arte di Paola Pireddu, è nata a Ozieri in provincia di Sassari il 26 novembre del 1958. Showgirl, attrice ex modella, cantante, ha esordito prima come fotomodella e attrice, tra gli anni ’70 e ’80, poi è diventata famosa e popolare nel 1987 quando Pier Francesco Pingitore le dà il comando negli spettacoli della compagnia del Bagliano.

L’infanzia di Pamela Prati è stata molto difficile: la madre era vedova di guerra e doveva crescere due figli. Venne abbandonata dal compagno di origini spagnole e Pamela è cresciuta senza padre in un collegio di suore a Tempio Pausania.

A 18 anni va a Roma dalla sorella maggiore dove lavora come commessa in un negozio di abbigliamento, fino a quando non viene scoperta da un fotografo e inizia il lavoro come modella.

Ha partecipano a Playboy di mezzanotte su Telealtomilanese, lavorato come fotomodella e come attrice in commedie sexy. Nel 1980 era sulla copertina dell’album Un po’ artista un po’ no di Adriano Celentano, cominciando a farsi conoscere dal grande pubblico. Nel 1983 è su Pentahouse, ma ha posato anche per il Calendario Iveco 1982 e anche come ragazza copertina playmate per l’edizione italiana di Playboy e per Playmen.

Pamela Prati oggi vive a Roma: lo sapevate che non ha la patente e si sposta sempre in taxi? Da piccola praticava la scherma. Da giovane per un amore non corrisposto ha sofferto di anoressia.

Per quello che riguarda la vita privata, nel 1985 ha avuto un flirt con Richard Gere. Lui le avrebbe anche chiesto di seguirlo in America, ma lei ha rifiutato. Nel 2016 ha detto di essere fidanzata con Francesco, un ragazzo di 23 anni più giovane. E poi c’è stata la storia di Mark Caltagirone… Che tutti conosciamo!