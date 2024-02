Standing ovation per Céline Dion sul palco dei Grammy 2024: la cantante è riapparsa in pubblico dopo più di un anno dall'annuncio della malattia

Commozione assoluta sul palco dei Grammy 2024. La star si è presentata a sorpresa, nessuno se lo aspettava e ormai i suoi fan erano in ansia per il suo stato di salute. Céline Dion è apparsa come un angelo, bellissima e sorridente. Ad accoglierla subito una standing ovation.

Durante la cerimonia di premiazione dei Grammy 2024, che si è tenuta alla Crypto Arena di Los Angeles, c’è stato un momento che ha commosso il pubblico. Céline Dion dopo più di un anno è tornata a farsi vedere. Il mondo intero era preoccupato dopo la straziante notizia della sua malattia, senza cura.

Si è presentata a sorpresa, sorridente, bellissima e ha ringraziato tutti per l’immenso calore con cui è stata accolta:

Grazie a tutti! Vi amo. Siete bellissimi. Quando dico che sono felice di essere qui, lo dico davvero con il cuore. Chi ha la fortuna di essere ai Grammy Awards non deve mai dare per scontato l’enorme amore e la gioia che la musica porta nelle nostre vite e alle persone di tutto il mondo.

La malattia che ha colpito Céline Dion

Céline Dion è affetta dalla Sindrome della persona rigida. Si tratta di una condizione neurologica autoimmune rara che causa rigidità muscolare progressiva e spasmi dolorosi alla schiena, alle gambe e al busto. Con il tempo, la persona affetta perde la mobilità e non riesce più a condurre una vita normale.

La star è stata costretta ad allontanarsi dal mondo della musica e a rinunciare a salire sul suo amato palco. Come ha spiegato la sorella Claudette, anche le corde vocali e il cuore sono muscoli purtroppo a rischio.

Per mesi la cantante è stata costretta a letto, a combattere contro il suo dolore cronico. I medici l’hanno seguita e supportata, ma non si sono mai mostrati ottimisti. Purtroppo la Sindrome della persona rigida è una condizione che non è nemmeno oggetto di studi medici, visto che colpisce pochissime persone in tutto il mondo.

Gli spasmi improvvisi e dolorosi, possono portare il paziente a cadute improvvise, fino al rilassamento dei muscoli, che poi tornano alla normalità. Nessuna cura, solo trattamenti che possono aiutare a tenere i sintomi sotto controllo.

Vedere di nuovo Céline Dion su un palco ha riacceso la speranza nel cuore dei tutti coloro che la amano e la seguono da sempre.