Céline Dion verso l’addio al mondo della musica: le sue condizioni non migliorano, non può più cantare in pubblico

Le condizioni di salute di Céline Dion non migliorano, la star non potrà più salire sul palco

Continuano ad arrivare notizie poco sollevanti riguardo le condizioni di salute di Céline Dion. Fonti vicine alla famiglia hanno fatto sapere che la star non migliora e che il ritiro dalla musica è più vicino di quanto potessero immaginare.

A riportare la notizia, RadarOnline. Céline Dion potrebbe non salire più sul suo amato palco e non mantenere la promessa del rinvio del suo tanto atteso tour. Non poteva di certo immaginare che non si sarebbe più alzata da quel letto.

La grande star ha scoperto di avere la sindrome della persona rigida, una condizione che non le permette di uscire di casa e di condurre una vita normale. Vive circondata da medici e dalla sua famiglia, ma come ha rivelato la sorella Claudette in una recente intervista, nessuna cura sembra funzionare. Era stata la stessa Céline Dion, attraverso un video pubblicato sui social, a scusarsi con i suoi fan e a spiegare le motivazioni che l’avevano costretta a rinviare il tour. Non poteva stare in piedi e non poteva nemmeno cantare. Era convinta davvero che si sarebbe ripresa e sarebbe tornata a farli sognare, ma le sue condizioni non migliorano.

Cos’è la sindrome della persona rigida che ha colpito Céline Dion

La sindrome della persona rigida è un disturbo neurologico molto raro che porta a rigidità dei muscoli di tutto il corpo, spasmi del tronco e dell’addome. Si tratta di una condizione che costringe la persona affetta a stare a letto, senza poter usare i suoi muscoli e nel caso di Céline Dion, nemmeno le sue corde vocali.

Non riusciamo a trovare nessuna medicina che funzioni. Ad un certo punto, il tuo corpo e il tuo cuore stanno cercando di dirti qualcosa. È importante ascoltarli.

Queste sono le ultime parole pronunciate dalla sorella della star, Claudette Dion.