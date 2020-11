Come potrebbe andare in giro una super modella che da poco ha dato alla luce la sua prima bambina? Ovviamente con accessori trendy e glamour. Gigi Hadid con la figlia a passeggio in giro per la città mostra che si può essere mamme alla moda: tirando fuori dall’armadio uno splendido marsupio leopardato.

Da quasi due mesi Gigi Hadid è diventata mamma per la prima volta. Una mamma famosa e bellissima, che non smette di stupirci con splendide immagini della sua famiglia sui social network.

Recentemente il volto di molte campagne fashion e glamour si è messa in mostra durante una passeggiata in giardino con la sua piccolina. Il look era semplicemente da urlo. Compreso il marsupio con stampa leopardata in cui dorme beata la bambina.

Fonte YouTube Access

A settembre Gigi Hadid e Zayn Malik hanno accolto la loro prima bambina. La gravidanza non è stata vissuta sui social e anche il post nascita è molto top secret. Ma ogni tanto vengono pubblicate delle foto che fanno subito il giro del mondo.

Per una passeggiata in giardino con la figlia, il look della modella è tutta da copiare: niente tacchi alti o paillettes, ma una bella tuta azzurra e un maxi cardigan di lana grigia. Ai piedi degli stivali Ugg color tabacco.

Un modo tutto nuovo di essere stanca e impegnata.

Queste le parole della modella, nello scatto che accompagna la sua passeggiata con la figlia, che dorme beatamente nel suo marsupio. Ovviamente leopardato.

Gigi Hadid con la figlia è davvero molto tenera e amorevole

Ogni scatto di Gigi Hadid desta subito un grande successo, tra i tantissimi fan che la seguono sui social network. E ne adorano anche i look da neo mamma.

Davvero una neo mamma orgogliosa. Che come tutte le donne deve far fronte a una nuova, meravigliosa vita.