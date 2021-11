Tutti preoccupati e in apprensione per le condizioni di Mara Venier dopo la caduta avvenuta a Domenica In in diretta televisiva. La conduttrice, infatti, all’improvviso è caduta, con tutta probabilità dopo aver preso una storta. Si è subito rialzata, nonostante l’evidente bernoccolo in testa. E ha continuato la trasmissione. Dopo, però, è andata in ospedale per un controllo.

L’incidente in diretta tv a Domenica In, nella puntata di domenica 21 novembre 2021, ha gettato tutti in apprensione. Tutto è avvenuto durante un blocco televisivo: la conduttrice è scivolata, cadendo, prendendo una brutta storta alla caviglia sinistra.

Secondo quanto riportato da Pierpaolo Pretelli, che ha improvvisato qualcosa prima di annunciare l’infortunio di Mara Venier, è stato un piccolo incidente, che però ha provocato un problema al piede sinistro e anche una brutta contusione visibile sulla fronte.

Poco dopo la conduttrice è rientrata in diretta, sostenendo che poteva tranquillamente continuare. Ma evidentemente il dolore era troppo forte e a un certo punto anche lei, che è solita non mollare mai, ha ceduto al male alla caviglia e alla testa.

La trasmissione in un primo momento è andata avanti come se niente fosse. Ma poi è stata interrotta con 15 minuti di anticipo rispetto alla fine per permettere alla conduttrice Mara Venier di farsi curare per bene.

Le condizioni di Mara Venier dopo la caduta: la visita in ospedale

Subito dopo aver chiuso in anticipo la trasmissione, Mara Venier è andata in ospedale per un controllo medico. E qui è stato stabilito che ha avuto una distorsione del piede destro. Oltre che dover curare anche la contusione in fronte. In trasmissione ha anche voluto rassicurare il marito Nicola Carraro, che in questi giorni non è nemmeno in Italia, ma sicuramente stava guardando, se poteva, la trasmissione.