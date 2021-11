Una domenica tutta da dimenticare per Mara Venier, la donna al timone del suo storico programma ha avuto un bruttissimo incidente. La conduttrice veneziana sarebbe caduta di viso provocandosi numerose ferite.

A dare dapprima l’annuncio è stato Pierpaolo Pretelli, scelto proprio da Mara Venier per essere il suo assistente in studio. Il ragazzo è entrato dopo una pausa spiegando quanto segue:

Poco dopo la donna è entrata in scena spiegando quanto accaduto dietro le quinte, visibilmente scossa e con la voce tremante la conduttrice ha cercato di tranquillizzare tutti,s soprattutto il marito che in questo periodo si trova all’estero.

Ho preso una bella botta al piede e in testa e non me la sento di continuare. Vai avanti tu Pier, te la senti? Dai vai te che io mi metto sullo sgabello. Volevo rassicurare mio marito che non è nemmeno in Italia, io non mollo me devono abbattere.