“Contro il cancro non si combatte” Il grande artista é tornato a parlare del suo calvario: come sta oggi dopo 7 tumori e lunghe terapie

Pino D’Angiò, icona della musica italiana degli anni ’80, ha guadagnato il successo e il grande pubblico soprattutto con la sua canzone del 1981, “Ma quale idea”. Sarebbe riduttivo, però, inserire il suo estro e la sua carriera in un brano diventato molto popolare, oltre che coverizzato da diversi musicisti. Il brano, infatti, è diventato un vero e proprio classico.

“Ma quale idea”, proprio poche settimane fa, ha ritrovato nuova risonanza quando i Bnkr44 lo hanno eseguito al Festival di Sanremo insieme all’autore e interprete originale. Nella serata delle cover, infatti, l’esibizione di Pino D’Angiò insieme alla giovane band sul palco dell’Ariston è stata molto apprezzata, soprattutto per l’idea di fondo della performance.

La band, infatti, non lo “lasciava cantare” sovrastandolo nel corso del brano. Ovviamente, proprio la malattia del cantante, gli rende complicato esibirsi vocalmente, e per questo, la “gag” dell’interruzione del cantato su Pino D’Angiò è risultata davvero apprezzata e amata dal pubblico.

Pino D’Angiò è tornato sotto i riflettori, oltre al suo successo, anche a causa della sua malattia, tornata a far parlare proprio dopo l’originale apparizione a Sanremo. Il cantante combatte da tempo contro un cancro alla gola, una battaglia che ha deciso di affrontare con riservatezza. Spiegando la sua scelta, ha affermato:

Non ne avevo parlato per serietà. Mi sembrava quasi che si spettacolarizzasse la malattia, vedete quanti film ci sono.

Nonostante sette tumori e trattamenti prolungati, Pino D’Angiò ha ripreso a esibirsi dal vivo, conquistando il pubblico nei teatri e nei club, anche tra i più giovani. Quest’anno ha compiuto 71 anni. In un’intervista ha recentemente parlato della sua esperienza con la malattia:

Contro il cancro purtroppo non si combatte: è tutta una retorica, un bla bla bla. Malattie come queste ti obbligano ad aspettare e a sperare che tutto vada bene. Che le cure funzionino, che tu ce la faccia. A me è andata bene tante volte.

Il cantante ha rivelato uno dei suoi timori più grandi. Pino D’Angiò ha rivelato di quanto sia tremendo, per lui, vedere la tua malattia “negli occhi degli altri”, la sensazione più brutta.

Tutti ti guardano in un altro modo, ti chiedono una foto in più perché magari è l’ultima. Molte situazioni risultano drammatiche. Ma tu fai finta di non vederle, perché non vuoi che chi ti circonda soffra. Cerchi di rimanere allegro, ma quando chiudi la porta soffri nel buio.