Carlo III ha il cancro, la nota ufficiale di Buckingham Palace

Non è passato molto da quando è salito sul trono del Regno Unito, dopo diverso tempo (come da rito) dalla morte della regina Elisabetta II. Ma è già tempo di brutte notizie per la famiglia reale britannica. Il re Carlo III è affetto da cancro, come riportato dalla BBC, ed è una notizia ufficiale.

Pochi giorni dopo l’operazione a cui si è sottoposto il sovrano britannico di 75 anni arriva la doccia fredda per la Royal Family. Secondo le informazioni disponibili al momento, il cancro non sarebbe legato alla prostata, ovvero la parte interessata dall’operazione di Carlo.

Pare che il tumore sia stato scoperto durante il trattamento per l’ingrossamento della ghiandola. Un ingresso apparentemente innocuo, seppur serio, si è trasformato in un terribile baratro. A poco meno di un anno e mezzo dalla triste dipartita della Regina Madre, ecco tutto quello che sappiamo sulle condizioni di re Carlo III. Non ci sono ancora commenti o messaggi provenienti da alcuni dei membri della famiglia reale britannica.

La natura specifica del cancro non è stata ancora divulgata, ma il palazzo ha dichiarato che il re ha iniziato proprio oggi, lunedì, le “cure regolari”. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sullo stadio del cancro o sulla prognosi. Cosa si intenda per cure regolari resta anch’esso avvolto nell’incertezza. Non si conosce l’entità e la zona interessata dal cancro.

Buckingham Palace ha sottolineato:

Il re è ottimista riguardo al suo trattamento e non vede l’ora di riprendere il suo servizio pubblico completo al più presto.

A statement from Buckingham Palace: https://t.co/zmYuaWBKw6



📷 Samir Hussein pic.twitter.com/xypBLHHQJb — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2024

Durante il trattamento, altri membri della famiglia reale sostituiranno il monarca nei suoi impegni pubblici.

Il re, di 75 anni, è tornato a Londra da Sandringham nel Norfolk lunedì mattina e ha già iniziato il trattamento, come indicato dal palazzo. Questa domenica, durante una funzione religiosa a Sandringham, era comunque presente, secondo quanto riferisce la BBC.

Carlo III arriva dalla convalescenza per un intervento alla prostata in un ospedale privato di Londra. È passata più di una settimana ormai. Ha scelto di rendere pubblico il suo trattamento con l’intento di sensibilizzare gli uomini riguardo ai controlli medici.