Coppia di Bolzano, rivelati gli esiti dell’autopsia del corpo di Laura Perselli

Eseguita l'autopsia sul corpo di Laura Perselli, la donna scomparsa per strangolamento: il giallo della coppia di Bolzano è ancora in corso

Le notizie sulla scomparsa della Coppia di Bolzano sono sempre più tragiche. Il corpo di Laura Perselli è stato ripescato nell’Adige ormai la scorsa settimana, e nel corso di questi giorni è stata effettuata l’autopsia. Solo oggi emergono i risultati.

Stando a quanto emerge dalle prime indiscrezioni, la donna sarebbe morta per strangolamento. L’autopsia è stata eseguita dal medico legale Dario Ragniero, per la difesa, l’anatompatologo bolzanino Eduard Egarter Vigliasti.

Tuttavia, la coppia di Bolzano, non sembra destinata a ricongiungersi. l corpo del marito Peter Neumair non si trova e le ricerche sono state stoppate: i cani non fiutano tracce nei pressi del punto del ritrovamento della donna. Quindi, il mistero continua a non risolversi.

L’unico accusato dell’omicidio della coppia di Bolzano è Benno Neumair, figlio delle vittime. Il ragazzo poco più che trentenne resta in carcere con l’accusa di omicidio volontario. Ora, ad aver paura di lui è la sorella.

Madè Neumair, tramite il suo avvocato, ha presentato un esposto in cui spiega di non trovarsi al sicuro con suo fratello nelle vicinanze. Il ragazzo aveva destato qualche preoccupazione anche nella mamma che aveva messo in guardia sua figlia.

Benno Neumair sembra avesse dato segni di squilibrio già da tempo e, addirittura da bambino, è stato sorpreso con un coltello in mano durante la notte vicino al letto della sorella. Quell’episodio fu ricondotto ad un momento di sonnambulismo, tuttavia, ora, suona come un brutto presagio.

Nei prossimi giorni, anche per condizioni meteorologiche, sarà deciso se proseguire o meno con le ricerche. Intanto, l’unico indagato continua a professarsi innocente.