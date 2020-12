La richiesta della cantante guarita per i malati gravi di Coronavirus

Iva Zanicchi, la cantante guarita dal Coronavirus, fa una richiesta particolare per tutti coloro che stanno morendo a causa delle complicazioni dell’infezione da Covid-19. La presentatrice, infatti, vorrebbe dare la possibilità ai famigliari dei pazienti in fin di vita di poter stare loro accanto nelle ultime ore.

Ospite di Barbara D’Urso nel programma Domenica Live, Iva Zanicchi ha parlato della malattia, del dolore per la perdita del fratello Antonio e anche di molte altre riflessioni fatte durante il periodo in cui il Coronavirus l’ha costretta anche in ospedale.

La cantante ha vissuto in prima persona cosa vuol dire essere malati. Alla conduttrice di casa Mediaset, nella puntata del 13 dicembre, la Zanicchi sottolinea che il Covid si è portato via il fratello cardiopatico, fratello che lui aveva sempre vissuto come un figlio.

In ospedale c’erano tutti e tre i fratelli Zanicchi: Iva, la sorella e il fratello, che purtroppo non ce l’ha fatta. Quando era ricoverata la cantante ha anche postato dei video per raccontare la malattia.

Stava benino, all’inizio ha avuto la febbre molto alta e non riusciva a calare. Eravamo nello stesso reparto, anche con mia sorella, lo avevano chiamato il “reparto Zanicchi”. Quando sono uscita la dottoressa mi è ha chiamato dicendomi che l’infezione era ancora in corso. Il terzo giorno che sono uscita arriva un’altra telefonata in cui mi dicevano che non ce l’avrebbe fatta e che avremmo dovuto accompagnarlo verso la fine.

L’appello della cantante guarita alle autorità

Iva Zanicchi chiede che nessuno venga lasciato solo, a vivere in solitudine il ricovero e, soprattutto, gli ultimi momenti di vita. Certo, hanno fatto spesso videochiamate, ma non era la stessa cosa.

Vorrei che concedessero ai famigliari di chi muore per Covid di stargli vicino in qualche modo.

Queste le parole di Iva ospite da Barbara D’Urso.