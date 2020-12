Sta bene, ed è uscita dall’ospedale. Ora Iva Zanicchi, a Verissimo, è pronta a raccontare cos’è successo in quei terribili giorni in cui è stata ricoverata. La cantante ha contratto il Covid-19, insieme a lei anche il fratello che purtroppo non ce l’ha fatta.

Silvia Toffanin in lacrime, ha ascoltato il dolore della sua ospite. La donna, ha raccontato passo per passo la malattia, ma anche il momento in cui ha perso una delle persone più importanti della sua vita.

A convincere la donna ad andare a fare un controllo in ospedale è stato un inviato delle Iene. Dopo il controllo Iva Zanicchi è stata trattenuta nel nosocomio per polmonite bilaterale.

Tutta la sua famiglia poi è risultata positiva, tranne il fratello. Dopo qualche giorno però, si è messa male per Antonio che, cardiopatico, è stato ricoverato nello stesso ospedale della sorella.

Mio fratello era l’unico non positivo in famiglia. All’inizio stava benino, ma era cardiopatico e le sue condizioni sono precipitate nel giro di 12 ore. Ha sofferto tantissimo, l’hanno sedato per accompagnarlo alla morte. Prima di addormentarlo gli hanno fatto fare una videochiamata: lui non ha voluto sentire i suoi figli, ma ha voluto sentire me.

La donna ha poi raccontato il dolore principale: non poterlo vedere. La cantante ha insistito con i medici per poterlo vedere, ma non c’è stato modo. Purtroppo, il protocollo è chiaro e se anche la donna aveva contratto già il virus non ha potuto vedere il fratello.

Per me era come un figlio. In quell’ultima videochiamata mi ha detto ‘Saluta tutti, ti voglio tanto bene’. Poi non l’abbiamo più visto”.

Silvia Toffanin ha ascoltato tutto in lacrime, è stata vicina all’amica. La stessa Iva Zanicchi ha raccontato di come le siano arrivati tantissimi messaggi da Piersilvio Berlusconi e dalla conduttrice in persona.