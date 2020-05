Coronavirus, Caterina Collovati risponde agli attacchi di Alba Parietti Alba Parietti ha avuto dei sintomi da Covid-19 e non ha avvisato nessuno, Caterina Collovati si scaglia contro la showgirl

La polemica nata tra Caterina Collovati e Alba Parietti ancora non si è minimamente placata. Nella serata di lunedì 4 Maggio la famosa showgirl aveva fatto una confessione shockante. Infatti Alba Parietti aveva confessato di aver contratto il Coronavirus mentre era ospite alla trasmissione televisiva Carta-bianca.

Come raccontato dalla stessa Alba Parietti, l’icona del piccolo schermo italiano, avrebbe avuto dei lievi sintomi intorno alla giornata del 9 marzo. In quel momento era nata la preoccupazione da parte della giornalista Caterina Collovati che, appena il giorno prima che la Parietti avvertisse questi malori, si trovava insieme a lei negli studi di Live-Non è la D’Urso. Dopo questa rivelazione dell’ultimo minuto è scattata la polemica. Infatti Caterina Collovati era stata a contatto con la showgirl e, proprio per questo motivo, ha pubblicato un post di protesta. Infatti la Collovati lamenta di non essere stata avvisata della possibilità di contagio e considera questa, un’omissione gravissima.

Dal canto suo Alba Parietti si giustifica dicendo di non aver detto nulla su questi lievi sintomi per non creare allarmismo. Ma non solo! La Parietti accusa anche la sua collega di darle dell’untrice. La giornalista risponde in modo secco e diretto: “Alba non si deve permettere di dire che le ho dato dell’untrice perché è un termine che non ho mai usato”.

Caterina Collovati è stata poi intervistata da Candida Morvillo per il ‘Corriere della Sera’. In quella sede la giornalista, da cui è nata la polemica, ha spiegato il suo punto di vista: “Se Alba ha avuto dei sintomi il 9 marzo, per correttezza, dovere morale e senso civico, almeno il 10 avrebbe dovuto avvisare me e gli altri. Tutti abbiamo famiglie e avremmo avuto il diritto di salvaguardarci”.

“I medici hanno sempre detto di avvisare i propri contatti. E da una che si dice molta attenta, mi sarei aspettata questa attenzione. A maggior ragione dato che racconta di aver fatto 14 giorni di isolamento volontario. O 13, visto che il quattordicesimo era di nuovo da Barbara D’Urso. Agli ospiti del mio programma di Telelombardia, Detto da voi, chiedevamo già a fine febbraio di segnalare se avevano la febbre” dice infatti Caterina Collovati alla sua intervistatrice. A fine intervista la giornalista rincara la dose, rinnovando le sue accuse alla Parietti.

Secondi lei la showgirl ha compiuto un’azione gravissima nei confronti di tutti gli ospiti all’epoca presenti in studio. Ecco le sue parole: “Bisogna isolarsi anche dai familiari, avvisare tutti i propri contatti e ora sappiamo che non bastano 14 giorni di quarantena, ma ne servono almeno 28. Resto convinta che Alba ha compiuto un’azione grave e se lei dice che non mi stima, per me, è un vanto”.