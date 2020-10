Dopo ben diciannove giorni da quando è risultato positivo al tampone per il Covid- 19, L’asso del pallone, Cristiano Ronaldo è finalmente guarito. A dare l’annuncio del risultato negativo del tampone, ci ha pensato la sua società di appartenenza, la Juventus, che sicuramente sarà felice di riavere il suo giocatore simbolo di nuovo disponibile per tornare in campo.

Un calvario durato quasi tre settimane, quello di CR7. Il campionissimo portoghese aveva scoperto di essere positivo al Coronavirus lo scorso 13 ottobre, mentre si trovava in ritiro con la sua nazionale per disputare gli impegni di Nations League. Da quel giorno si è subito posto in isolamento, lontano dai suoi compagni e dalla sua famiglia, prima in Portogallo, poi a Torino.

Senza mai aver accusato nessun tipo di sintomo, ciò che gli è pesato di più, e di certo non lo ha nascosto, è stato il fatto di non poter fare ciò che più ama e che meglio sa fare, giocare a calcio.

Dopo il tampone negativo, arrivato nella giornata di ieri, ora Cristiano dovrà sottoporsi ad alcune visite strumentali di rito, necessarie per verificare se la malattia abbia lasciato qualche strascico sui suoi polmoni o sul suo cuore. Eventualità che quasi sicuramente si può scongiurare, considerando che è sempre stato bene e che non si è mai fermato nemmeno dagli allenamenti individuali.

Credit: Juventus

Di conseguenza, lui, la Juventus e tutti i tifosi bianconeri possono ben sperare di rivederlo in campo già durante questo week end, quando la squadra torinese giocherà la partita di campionato contro La Spezia.

Le partite saltate da Cristiano Ronaldo

Credit: Juventus

L’assenza di Cristiano Ronaldo in campo si è sentita e anche molto. La Juventus, senza il numero 7, ha affrontato quattro partite e soltanto una di queste ha visto i bianconeri trionfare.

Credit: Juventus

Nei due match di campionato in cui è mancato, la Juve ha affrontato le modeste Crotone e Hellas Verona, con le quali non è riuscita ad andare oltre a pareggio.

L’unica gara vinta dalla Juve nell’ultimo periodo è stata quella contro la Dinamo Kiev, in Champions League, risolta da due gol del compagno di reparto di Cristiano, Alvaro Morata.

Credit video: Mr Sintesi – Youtube

L’ultima, invece, è stata la partita contro il Barcellona, sempre in Champions League, persa dai bianconeri per 2 a 0 e nella quale l’assenza del pluri pallone d’oro, forse, si è sentita più di tutte le altre.