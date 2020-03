Coronavirus, il Principe Carlo esce dall’isolamento solo dopo una settimana: “è guarito” Dopo solo una settimana dalla dichiarazione che rivelava la positività del Principe Carlo, erede al trono inglese, al coronavirus, eccolo dichiarato guarito

Soltanto una settimana fa l’erede al trono inglese, il Principe Carlo, era stato dichiarato positivo al coronavirus. A distanza di pochi giorni pare essere uscito dal suo isolamento e la quarantena pare conclusa. Fonti da Buckingham Palace, infatti, hanno annunciato che il Principe “è guarito”.

Da Clarence House, fanno sapere al popolo che il Principe 72enne erede al trono britannico è guarito dal coronavirus. Solo una settimana prima, però, era stato dichiarato positivo al COVID-19. Dichiarano, ovviamente, che ricomincerà a lavorare, ma che lo farà a distanza, non entrando in contatto neppure con la moglie, Camilla, Duchessa di Cornovaglia, che invece è risultata negativa al test.

Attualmente, il Principe Carlo si trova a Birkhall, in Scozia, dove resterà, mantenendo le distane dalla Duchessa di Cornovaglia, che si trova nella stessa abitazione con lui. Nei giorni precedenti, durante gli applausi per tutti i medici e gli operatori sanitari che stanno combattendo contro il virus, oltre a Camilla, dal balcone dell’abitazione si è affacciato anche l’erede al trono. Questo gesto è riuscito a rassicurare tutto il popolo, molto preoccupato dalla salute dei loro rappresentanti politici.

Infatti, in questo periodo, molti tra i capi dell’Inghilterra stanno risultando positivi al virus. Tra questi, vediamo il ministro del Governo Inglese, Boris Johnson, il quale è risultato positivo lo scorso 27 marzo. Ci sono, inoltre, molti facenti parte dello staff di Buckingham Palace ad aver contratto il virus, perciò si tiene molto per la salute di tutti i reali.

In particolare della Regina Elisabetta II, la quale al momento risulta in buona salute, ma potrebbe essere in pericolo. Infatti, nella giornata del 30 marzo è circolata la notizia della positività di uno dei maggiordomi reali della Regina, con il quale sua maestà avrebbe avuto diversi e molteplici contatti.