Coronavirus, ultimo dolore per Piero Chiambretti: “Non potremo nemmeno darle un saluto “ Piero Chiambretti, showman italiano, ha da poco perso la mamma a causa del contagio da coronavirus: "Non potremo nemmeno darle un saluto "

Piero Chiambretti, conduttore televisivo e showman italiano, è un’altra delle innumerevoli vittime del contagio da coronavirus. Infatti, oltre ad essere lui stesso positivo, anche la madre è stata contagiata. La donna, però, dopo sei giorni di lotta non ce l’ha fatta. L’ultimo dolore per l’uomo, però, è il non poter seppellire il corpo della madre: “Non potremo nemmeno darle un saluto”.

Pochi giorni fa, era iniziata a circolare la notizia della positività sia di Piero Chiambretti che della mamma Felicita e che entrambi erano ricoverati insieme. Dopo una settimana, ecco arrivata la notizia della morte della donna, che ha perso la sua battaglia. Un forte dolore non solo per il figlio, ma anche per tutti coloro che conoscevano la donna, parenti ed amici.

“Non potremo nemmeno darle un saluto “ ha detto il conduttore agli amici, mandando loro un messaggio pulito, spoglio, nel quale scriveva: “mamma Felicita non ce l’ha fatta, non c’è più”. I due erano ricoveranti insieme nel pronto soccorso dell’ospedale San Mauriziano, nella stessa stanza, fianco a fianco.

Paolo Chiambretti si trova ancora in ospedale, ora in stanza con lui ci sono altri e due malati. L’uomo è in attesa di ricevere l’esito del suo tampone. In base a questo risultato, si vedrà che l’uomo potrà essere dimesso e se potrà tornare a casa. L’amico e socio di Paolo Chiambretti, Charlie Ferrari, così dice: “Per ora è stabile. Non si potrà nemmeno fare il funerale. Ho sentito Piero, non abbiamo parlato molto, è un brutto colpo, non solo per lui ma per tutti”.

A dare l’estremo saluto ad una donna così amata come Felicita, moltissimi amici e parenti. Tra questi, vediamo l’amica Ghia su Facebook scrivere queste parole: “Lei era il più bel libro sulla vita che ho letto tutto d’un fiato per capirne il senso. Era il riposo della domenica, l’arcobaleno dopo la tempesta e le risate sul divano guardando Piero”.