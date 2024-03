A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano assolutamente, gli ultimi riguardano il trono di Ida Platano: cosa è successo

Il dating show di Maria De Filippi ci ha abituato ai colpi di scena. Niente è mai come sembra a Uomini e Donne e quando tutto sembra andare per il verso giusto, ecco che qualcosa arriva a determinare un veloce cambio delle carte in tavola. Cosa sta succedendo sul trono di Ida Platano? Quello che è successo nelle ultime puntate e quello che ci dicono le anticipazioni del programma lascia tutti sbigottiti.

Tutto è partito da una storia social pubblicata da Ida Platano. L’ex dama del parterre è la protagonista indiscussa di questa stagione di Uomini e Donne che sta per terminare. Lo condivide con il nuovo arrivato Daniele Paudice.

Ida ha deciso di approfondire la conoscenza con due corteggiatori, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. La dama del trono over avrebbe però molti dubbi su Mario. Secondo lei non è realmente interessato, ma fingerebbe tutto. Anche se il pubblico è sicuro che alla fine sceglierà lui.

Se il pubblico di Uomini e Donne è diviso e non sa chi sceglierà alla fine, c’è anche chi è convinto che Ida Platano potrebbe lasciare il programma senza far alcuna scelta. Un’ipotesi che si fa sempre più strada in questo momento.

Anche perché Ida Platano su Instagram ha pubblicato un video di molti anni fa. Un filmato in cui lei corre ad abbracciare Maria De Filippi, dopo essere rientrata in studio. Le sue parole sibilline sono un vero e proprio colpo di scena per gli appassionati del dating show.

Il trono over di Ida Platano finirà con la scelta di un corteggiatore o senza?

“Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a Maria. Il tuo aiuto è stato prezioso in ogni momento. Ti voglio bene con tutto il mio cuore“. Questo il messaggio che Ida ha mandato a Maria De Filippi e a tutta la redazione di Uomini e donne.

Molti utenti hanno letto tra le righe il fatto che la dama del trono over sia pronta ad abbandonare il suo ruolo. Con una scelta oppure senza alcuna scelta, come si vocifera sempre di più. Sarebbe davvero un bel colpo di scena per il dating show di Mediaset.