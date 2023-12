Si lascia andare a profonde riflessioni sulle priorità della vita e su quello che conta davvero Costantino Vitagliano, in ospedale per quella che sembrerebbe essere una malattia rara che lo ha colpito. Ancora non si sa nulla sulle sue condizioni di salute. Intanto, sui social i fan gli lasciano auguri di pronta guarigione, nella speranza che possa rimettersi in fretta e tornare a casa.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato di recente sui social di aver scoperto di avere una malattia rara. Attraverso una serie di aggiornamenti sul suo profilo Instagram, direttamente dal suo letto di ospedale, ha voluto mandare messaggi ad amici e nemici.

Spero che tutti possano avere quello che hanno sempre sognato in modo tale che capiranno che quella non è la felicità. Auguro a tutti i miei amici e nemici di realizzare tutti i loro sogni, di diventare ricchi e famosi.

Sono stati molti i commenti dei fan, che hanno voluto mostrare vicinanza all’ex tronista di Uomini e Donne. Degli ammiratori di Costantino gli dicono che ha proprio ragione, che le sue sono parole sante.

Tutti gli augurano una pronta guarigione e che possa tornare presto all’affetto dei suoi cari. In particolare dalla figlia, la piccola Ayla, nata dalla relazione con Elisa Mariani, con cui però non sta più da qualche tempo.

Costantino Vitagliano in ospedale: quali sono le sue condizioni di salute?

A quanto pare non stanno migliorando le condizioni di salute del re dei tronisti. Costantino si trova ricoverato in ospedale ormai da due settimane. Non ha mai reso noto il motivo del ricovero, anche perché i medici non hanno ancora una diagnosi chiara.

La speranza, anche dei suoi fan, è che possa rimettersi presto e tornare a casa per curarsi, per quella che potrebbe essere una malattia rara che lo ha colpito. L’augurio è che possa presto riabbracciare la figlia.