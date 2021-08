Costantino Vitagliano è stato pizzicato in compagnia di una ex corteggiatrice di UeD

Dopo qualche periodo di silenzio stampa, finalmente le cronache rosa hanno ripreso a parlare di Costantino Vitagliano. L’ex tronista di UeD era sparito dai radar del mondo del gossip per diverso tempo, ma ora sembra essere riemerso per un flirt tutt’altro che scontato. Dopo l’esperienza al dating show di Maria De Filippi, finalmente Costantino sembra essere riuscito a trovare di nuovo l’amore.

Il caso ha voluto che la fortunata sia anch’essa un ex volto del noto dating show firmato Mediaset. La ragazza è stata una una corteggiatrice nel trono classico qualche anno fa. All’interno dello studio di UeD, la corteggiatrice ha tentato di conquistare il cuore del tronista Aldo Palmieri.

Lui, invece, aveva deciso di lasciare il programma insieme ad Alessia Cammarota. Una scelta più che azzeccata, dato che i due, attualmente, sono felicemente sposati. Avete capito di chi si tratta? Un altro indizio: la donna di cui stiamo parlando vanta anche una partecipazione all’edizione di Temptation Island del 2016, nei panni di tentatrice. Si parla proprio di Irene Casatrelli.

Dopo l’esperienza nell’isola delle tentazioni, in cui la ragazza aveva messo sul filo di un rasoio la relazione già minata tra Luca Lantieri e Mariarita Salino, la ragazza era completamente sparita dall’attenzione dei media. Ora, le cose sono cambiate radicalmente grazie alla notizia di questo flirt. A riportare questa bomba mediatica è Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Si sa che non sfugge niente al direttore del settimanale, così come non gli è sfuggita l’intesa che sembra esserci tra Costantino Vitagliano e Irene Casartelli.

I due sono colleghi ed hanno lavorato insieme a diversi set fotografici ma pare che l’intesa lavorativa e l’amicizia abbiano lasciato spazio ad altro. È proprio sulla rivista che si vedono gli scatti dei due, pizzicati a passeggiare insieme per il lungomare di Milano Marittima. Come se non bastasse, i due sono stati visti scherzare su un monopattino elettrico. Cosa bolle in pentola? Staremo a vedere.