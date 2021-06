Non si arrestano le polemiche circa la fine della relazione tra gli ex protagonisti di UeD: Jessica Antonini e Davide Lorusso. La rottura tra i due volti del dating show di Maria De Filippi aveva alzato un gran clamore. Dopo vari rumors circolati tra i fan, finalmente è arrivata la conferma da parte di Jessica. L’ex tronista ha rilasciato più di un’intervista, lasciandosi scappare delle parole molto forti sul suo ex.

Il titolo di una degli articoli dedicati a Jessica nella rivista Nuovo, per l’appunto, l’ha portata a tornare sui suoi passi. La Antonini, leggendo in prima pagina ‘Davide Lorusso è gay, ma non lo sa’, aveva preso le distanze dalle affermazioni riportate nella rivista. Una ritirata bella e buona, che però non ha fatto piacere al direttore del settimanale. Infatti, Riccardo Signoretti ha deciso di divulgare le registrazioni dell’intervista a Jessica, incastrandola definitivamente.

Queste le parole del giornalista: “Basta chiacchiere. Le affermazioni di Jessica Antonini sul suo ex, Davide Lorusso, sono a prova di smentita. Ecco un passaggio dell’intervista in edicola su Nuovo che chiarisce ogni dubbio”. Insomma, la questione è diventata molto contorta in poco tempo, e ora Jessica rischia di essere trascinata in tribunale. Di seguito, riportiamo le parole dell’ex tronista di UeD, ai microfoni del settimanale Nuovo.

Effettivamente, le dichiarazioni che si possono leggere nelle pagine della rivista sembrano inequivocabili: “Secondo me Davide dentro di lui è gay, ma non lo sa. Ma lo capirà adesso. Ho provato a rassicurarlo, gli ho detto che se così fosse non ci vedrei niente di male”.

Attualmente, Jessica Antonini non ha ancora commentato in nessun modo la pubblicazione dell’audio da parte di Signoretti. Ancora non è reso noto se effettivamente il giornale prenderà provvedimenti legali oppure no. Una cosa è certa: il direttore di nuovo non ha nessuna intenzione di lasciare che il suo lavoro venga criticato.