Costantino Vitagliano parla del rapporto con Maurizio Costanzo: le sue parole

Nei primi anni duemila, Costantino Vitagliano è stato uno dei volti più popolari nel mondo della televisione italiana. L’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto molto successo grazie anche a Maurizio Costanzo. Dopo la morte dello storico giornalista, il diretto interessato ha parlato in merito al loro rapporto. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Senza alcuna ombra di dubbio, la morte di Maurizio Costanzo avvenuta lo scorso 24 febbraio 2023 ha sconvolto il mondo della televisione italiana. Tra i personaggi famosi che hanno voluto ricordare il marito di Maria De Filippi c’è stato anche Costantino Vitagliano:

L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto ricordare il sostegno e la forza che gli ha dato lo storico conduttore in un periodo complicato della propria vita:

Nonostante, avesse ottenuto molto successo, per Costantino non è stato semplice affrontare lo sconforto dovuto alla perdita di popolarità:

Ho vissuto per 10 anni l’incubo degli attacchi di panico. Almeno tre o quattro volte nella mia vita ho pensato di non farcela, noi del mondo dello spettacolo siamo liberi professionisti e viviamo nella precarietà. Ho iniziato come modello e poi sono calato. I dieci anni di tv con sfilate e serate mi hanno massacrato. Non ero più me stesso, non avevo più una vita. Avevo in tasca sempre le gocce di tranquillanti.