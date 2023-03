Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo: con chi ha trascorso gli ultimi giorni

Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi sta cercando di tornare alla vita di tutti i giorni. Nel corso delle ultime ore la conduttrice è stata paparazzata dal settimanale ‘Chi’, settimanale condotto da Alfonso Signorini, mentre trascorre un normale pomeriggio fatto di sport. Ecco con chi è stata avvistata.

La morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo. Dopo la scomparsa del gigante della tv, Maria De Filippi ha deciso di tornare immediatamente al lavoro per distrarsi e per tornare alla vita di tutti i giorni. Qualche ora fa il settimanale ‘Chi’ ha paparazzato la conduttrice mentre trascorreva in un normale pomeriggio all’insegna dello sport.

Nel dettaglio, gli scatti pubblicato dal giornale diretto da Alfonso Signorini mostrano la regina del piccolo schermo italiano in compagnia di suo fratello Giuseppe e di alcuni amici, tra cui Rudy Zerbi. Dopo la morte di suo marito Maria De Filippi ha deciso di rimanere in silenzio e di non rilasciare nessuna intervista.

Nel corso degli ultimi giorni alcuni amici di stretti della conduttrice hanno espresso la loro preoccupazione nei suoi confronti. Tra i tanti, Gianni Sperti, Tina Cipollari e Raffaella Mennoia hanno espresso la loro intenzione di voler stare vicino a lei e sostenerla in questo brutto periodo che sta vivendo.

Maria De Filippi torna a lavorare dopo la morte di Maurizio Costanzo: le sue parole

A distanza di qualche settimana dalla morte del gigante della tv, Maria De Filippi ha deciso di tornare a lavoro. Il primo appuntamento lavorativo è stato proprio Amici. La puntata è iniziata con un lungo applauso da parte del pubblico che ha accolto la conduttrice in studio mostrandole tutto l’affetto del mondo.

Quello che non è passato inosservato sono state alcune parole che la conduttrice ha pronunciato dopo essere tornata a lavorare dopo la perdita di suo marito. Queste è quanto rivelato dalla regina della televisione italiana: