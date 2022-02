La famiglia di Costanza Caracciolo in questi ultimi giorni sta affrontando il lutto per la morte dell’amato nonno. Una perdita indescrivibile che la ex velina ha deciso di condividere con tutti i suoi fan e gli utenti social.

La moglie di Vieri per cercare di colmare il vuoto lasciato dalla sua morte ha caricato nei giorni scorsi una foto insieme a lui. Un modo per ricordarlo sempre vicino a lei, dedicandole un lungo e amorevole messaggio di addio.

Gli utenti social si stringono intorno alla ex velina che sta combattendo con il dolore per la scomparsa di una delle persone a lei più care. È proprio quest’ultima a dare la triste notizia all’interno del suo profilo Instagram, mostrando un dolce scatto con colui che non c’è più.

Costanza Caracciolo in lutto: l’addio a suo nonno

Nei giorni scorsi è stata la famosa influencer nonché moglie di Vieri a dare il suo ultimo addio a suo nonno. Quest’ultimo ha lasciato un grandissimo vuoto in tutta la sua famiglia ed è proprio lei a volerlo salutare in un modo speciale.

Inizia così il lungo addio che fa da cornice ad una meravigliosa foto insieme: “A te, che sei stato un grande uomo in questa vita. Sei stato un marito fantastico, tu e la nonna per me, e per tantissime coppie, avete sempre rappresentato l’esempio del vero amore, si percepiva nell’aria. Sei stato un padre amorevole per i tuoi figli. Anche se mi chiedevi di chiamarti Zio, in realtà sei stato sempre un super nonno con la N maiuscola, presente, sempre”.

Costanza poi aggiunge: “Inutile dirti che ti devo tutto, perché se non fosse stato per te, non avrei avuto la vita che sto vivendo e soprattutto non avrei avuto di conseguenza la mia splendida famiglia”.

“Ti sarò per sempre grata per quello che hai fatto per me accompagnandomi a quel famoso provino quel giorno e non ti dirò mai abbastanza grazie. Adesso che finalmente hai smesso di soffrire, veglia su di noi. Ti amerò per sempre” termina la ex velina sui social.