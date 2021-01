Costanza Caracciolo, compleanno domestico per l’ex velina: le foto

Compleanno in famiglia per Costanza Caracciolo che, causa pandemia, si gode il compleanno in casa insieme alla famiglia

Costanza Caracciolo ha compiuto 31 anni. L’ex velina di Striscia la Notizia, causa pandemia, ha trascorso questo giorno di festa con i suoi amori più grandi: il compagno Bobo Vieri e le loro due bimbe Stella e Isabel. Nonostante il compleanno trascorso in casa, però, non sono mancati gli auguri tramite social delle persone più care e dei suoi fan.

Compleanno totalmente casalingo per Costanza Caracciolo. L’ex velina ha compiuto 31 anni e, causa pandemia, ha trascorso il suo compleanno in famiglia, passando comunque una giornata spensierata e piacevole. La vediamo, infatti, sorridente e felice nelle foto postate su Instagram insieme al compagno Bobo Vieri e alle loro figlie, Stella e Isabel.

Dunque un compleanno domestico per l’ex velina che ha trascorso la sua giornata in casa circondata da palloncini rosa, composizioni floreali e un pranzo davvero delizioso, oltre che dall’amore della sua famiglia. Nonostante l’impossibilità di trascorrere questo giorno in compagnia, sono molte le persone che hanno contribuito a rendere il suo compleanno speciale.

Ecco infatti le parole con cui l’ex velina ringrazia tutti quelli che le hanno dedicato un pensiero:

Volevo ringraziarvi singolarmente per l’affetto che anche quest’anno mi state dimostrando. Grazie per la stima e l’affetto che mi dimostrate ogni giorno in particolar modo oggi che it’s my birthday e #iocitengotanto! Nonostante questo brutto periodaccio vi sento tutti super vicini! Grazie a tutta la mia big family e tutti voi amici veri e virtuali! Ps: il voto del pranzo di oggi 25! La mia piccola Isabel invece dormiva (beata lei).

La festa in casa si è conclusa con una torta molto particolare con panna, fiori rosa e personalizzata con la scritta ‘Coco’, il diminutivo di Costanza.

Così come il suo compleanno, anche l’outfit indossato dalla showgirl risulta essere molto semplice: jeans skinny e top di pizzo a maniche lunghe color panna prendono il posto di abiti chic e appariscenti.