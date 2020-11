La figlia di Anna Foglietta ha il coronavirus. A raccontare la situazione che stanno vivendo in famiglia è la stessa attrice italiana, che ha confessato che la bambina, di soli 7 anni, purtroppo ha contratto l’infezione da Covid-19. Ed ora si trova in quarantena a casa. Quali sono le sue condizioni di salute?

La figlia di Anna Foglietta ha solo 7 anni. E purtroppo ha contratto il coronavirus.

In un’intervista a Repubblica ha raccontato che la figlia è risultata positiva. Ma per fortuna sta bene: la madrina del Festival del cinema di Venezia 2020 ha detto che non ha nessuna complicazione.

Sono reduce da una quarantena in famiglia perché la mia secondogenita, sette anni, si è ammalata di Covid. Per fortuna non aveva sintomi e non ci sono state ricadute su di noi, però il periodo è terribile e sento tutto il peso e la stanchezza di quel che siamo vivendo.

L’attrice afferma che la prima ondata l’aveva affrontata meglio. Ma ora abbiamo tutti tanti mesi di sacrifici sulle spalle e la seconda ondata ci mette tutti in crisi.

La nuova ondata il Covid te lo porta in casa, mi destabilizza vedere i bambini con la mascherina, la paranoia costante lavarsi le mani, non poter socializzare, uscire, progettare, sta diventando insopportabile. E anche se cerchi di relativizzare – l’ottanta per cento del mondo vive in condizioni molto più gravi delle nostre – è comunque dura: siamo in cinque, i bimbi hanno nove, sette e sei anni, sparecchiano, si vestono, si fanno il letto, ma sono piccoli. Questa situazione è tosta.

La quarantena della figlia di Anna Foglietta

L’attrice racconta di aver vissuto la quarantena in Toscana insieme ai figli. Vivendo le stesse difficoltà di migliaia di mamme in tutto il mondo.

Fonte YouTube ZV Notizie Celebrità

Il figlio più piccolo le ha anche chiesto se Babbo Natale potrà venire, visto che hanno chiuso la Toscana e potrebbero fare lo stesso con la Lapponia.

Ricorda molto il bimbo che ha scritto a Giuseppe Conte…