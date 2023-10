Crisi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ora parla un amico: “Ecco cosa sta succedendo”

In queste settimane Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono i personaggi più chiacchierati del gossip. Nel corso delle ultime ore i due ex concorrente del Grande Fratello Vip sono finiti di nuovo al centro dei riflettori per alcuni retroscena emersi in merito alla crisi che stanno vivendo. Scopriamo insieme cosa è stato scoperto.

La crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro è stata confermata da Amedeo Venza. L’esperto di gossip è intervenuto nella rubrica ‘Chat e Chat’, sul profilo di Sdl.Tv dove ha rivelato che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip stanno attraversando un periodo di profonda crisi.

Questo è quanto rivelato dall’esperto di gossip in merito alla vicenda:

Sì, è ufficiale, sono in crisi. Penso che da parte di entrambi ci sia la volontà di recuperare, tutte le coppie vivono una crisi. L’importante è recuperare, sempre se si può recuperare. Di fondo, da parte di entrambi il sentimento c’è.

In seguito, continuando con il suo discorso, l’esperto di gossip Amedeo Venza, nonché amico della coppia Codegoni-Basciano, ha poi aggiunto:

Sento sempre Ale, ovvio che gli dispiace per questi periodi difficili con Sophie, ma secondo me ci regaleranno belle sorprese.

Al momento non sappiamo il motivo scatenante la crisi tra i due, anche se sono molte le ipotesi fatte in questi giorni.

Nonostante le numerose indiscrezioni in circolo sul loro conto, al momento i diretti interessati hanno preferito rimanere in silenzio e di non esporsi riguardo la notizia della crisi. Non ci resta che attendere i prossimi per scoprire se Sophie e Alessandro risolveranno la crisi e questo brutto periodo che stanno attraversando.