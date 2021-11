Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Belen Rodriguez che ha lasciato il mondo del web senza parole. Da ormai settimane si vocifera una presunta crisi tra la modella argentina e Antonino Spinalbese. Alla luce di questo, sembra che la showgirl abbia deciso si trovare rifugio dai suoi fratelli. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Belen Rodriguez è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista la celebre modella argentina di un gossip è stata la sua crisi con Antonino Spinalbese. Ormai da alcune settimane i due non si mostrano più insieme sui social e, dopo quella che potrebbe essere la fine di un’altra storia d’amore, la modella ha trovato conforto nei suoi fratelli.

Da alcune settimane le indiscrezioni sulla presunta crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si fanno sempre più insistenti. La fine della relazione tra i due sarebbe confermata dato che la stessa showgirl non ha fatto nulla per smentire tale notizia.

D’altronde il silenzio di Belen Rodriguez non è l’unico indizio che fa ipotizzare la sua rottura con Antonino Spinalbese. Nel corso degli ultimi giorni, l’ex moglie moglie di Stefano De Martino è stata sorpresa in compagnia di sua fratello Jeremias Rodriguez. La foto ha scatenato non poche polemiche. Le persone hanno criticato la showgirl accusandola di essere troppo legata alla sua famiglia d’origine. Molti, infatti, pensano che la rottura potrebbe essere stata causata proprio dall’attaccamento di Belen alla sua famiglia d’origine.

I due non erano soli. Insieme a loro c’erano anche i figli di Belen: Santiago avuto dalla relazione con l’ex ballerino di Amici e Luna Marì frutto dell’amore con il noto hairstylist di Milano. Dunque, ancora una volta sembra che la modella abbia trovato riparo nelle braccia della sua famiglia su cui lei stessa può sempre contare.

Attualmente non siamo a conoscenza se effettivamente la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sia giunta a termine in quanto i diretti interessati non hanno ancora lasciato nessuna dichiarazione. Tuttavia una cosa è certa: da ormai tanto tempo la coppia non si mostra più insieme. Cosa sarà successo veramente? Non ci resta che scoprirlo!