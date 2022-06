Crisi tra Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales? L’indiscrezione

Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales sono tornati ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. In questi ultimi giorni, infatti, il giornale ‘Dagospia’ ha lanciato una vera e propria bomba. Pare infatti che la coppia stia vivendo un periodo di profonda crisi. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Non è la prima volta che si parla di un periodo di lontananza tra Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales. Da tempo, infatti, si vocifera che i due stessero vivendo un periodo di crisi. Oggi a confermare queste voci ci ha pensato ‘Dagospia’. In particolar modo, a sganciare la boma è stato il giornalista Alberto Dandolo.

Queste sono state le parole dell’uomo a riguardo:

Rappresentano il simbolo della coppia perfetta. Il problema è che lei non vede l’ora di sposarlo ma lui nicchia da tempo. I ben informati parlano di una crisi tra i due che durerebbe in realtà già da qualche anno e che verrebbe sapientemente occultata. Chi sono?

Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales in crisi?

Come già anticipato, gli amanti del gossip avevano da tempo notato che tra la coppia le cose non stessero andando bene da tempo. Sono emersi, infatti, alcuni indizi che hanno fatto pensare che tra Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales non scorra più il sereno.

Da tempo, inoltre, si parla di un’eccessiva gelosia che uno degli attori più amati del panorama italiano prova nei confronti della sua bellissima compagna. In alcune occasioni la coppia di attori ha smentito le voci in circolazione.

Riguardo la notizia della crisi divulgata in questi ultimi giorni, Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales non hanno ancora confermato né smentito le voci in circolazione sul loro conto. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se il gossip che vede protagonisti la coppia di attori sia vero o se si tratta solamente di un pettegolezzo.