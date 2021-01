Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, avete mai visto la loro casa? Semplice e particolare, il loro nido d’amore ha una particolarità in camera da letto, quale?

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ormai sono una coppia fissa da diversi anni. I due attori, si sono conosciuti proprio sul set di “Immaturi 2” e per loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. All’epoca Raoul era sposato con Chiara Giordano, amore finito dopo 13 anni di matrimonio. Ad ogni modo, l’attore dopo aver incontrato Rocio non ha potuto più fare a meno di lei. La ballerina e attrice ha lasciato così Madrid e si è trasferita in Italia per amore. I due si sono sposati e hanno avuto due figlie. La coppia vive in un appartamento che si trova proprio nel centro di Roma. A proposito avete mai visto la casa di Rocio Munoz Morale e Raoul Bova?

Le foto della casa di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

La loro casa, che si trova proprio nel centro di Roma, è stata arredata con grande stile e classe e rispecchia molto i caratteri di entrambi. Nello specifico, l’appartamento dove la coppia vive con le figlie Luna e Sophia, si trova in uno dei quartieri più chic di Roma. Ad ambienti semplici, si alternano scelte di design più particolari, dove il bianco è accostato a toni jungle.

Una delle stanze più frequentate della casa è sicuramente la cucina, spesso protagonista degli scatti condivisi da Rocio sul suo profilo Instagram. La cucina per la moglie di Raoul non è soltanto un luogo dove poter cucinare e mangiare, ma anche dove poter stare insieme alla propria famiglia e perché no, anche studiare.

I mobili sono di colore bianco, sulle pareti invece si intravede una carta da parati in stile esotico. Il tavolo è molto grande e spesso apparecchiato con dura dei dettagli. Nel salone, invece, troviamo il parquet di colore mogano, un divano griglio molto grande che accoglie tutta la famiglia nel tempo libero.

In camera da letto, predominano i colori bianchi che dominano tutto l’ambiente. Sopra il letto c’è una grande foto in bianco e nero che raffigura proprio Raoul Bova e la moglie Rocio Munoz Morales, come a voler sancire ancora una volta il loro profondo legame.