Cristel Carrisi al vetriolo contro papà Al Bano: “Mi fai rispondere”

Cristel Carrisi risponde a tono a papà. Prima della loro separazione, che hai fan non è affatto andata giù, Al Bano e Romina hanno messo su, quella che si può tranquillamente definire la famiglia perfetta. La coppia ha dato alla luce quattro splendidi figli, tutti molto diversi fra loro, ma tutti egualmente tenaci e dalle idee chiare. Tra loro, sicuramente alcuni sono meno inclini alle luci dei riflettori rispetto ad altri.

Questo è sicuramente il caso di Cristel Carrisi, attualmente sposata e madre di due meravigliosi bambini. La donna preferisce non apparire spesso in tv, così come anche la sorella Romina Junior. Quest’ultima, infatti, è apparsa nel piccolo schermo solo in occasione della partecipazione in coppia con Al Bano all’Isola dei Famosi. Appena qualche giorno fa, però, Al Bano e Romina hanno messo su uno splendido spettacolo su Canale 5 intitolato ’55 passi nel sole’.

Per questa fantastica esperienza le due icone della musica italiana hanno voluto essere accompagnati da tutti quanti figli. Il palco, in poche parole, si è presto trasformata in un’occasione per stare in famiglia. Eppure, non tutto è filato liscio come Al Bano si aspettava. La conduzione della serata era affidata a Cristel che, insieme ad Al Bano, in un certo momento ha iniziato a raccontare momenti importanti della loro vita insieme.

Dopodiché, Al Bano si è esibito in uno dei suoi celebri brani, per chiedere subito dopo alla figlia un parere. Cristel Carrisi stava Giusto per rispondere quando il leone di Cellino San Marco l’ha interrotta. Lei, abbastanza seccata, ha risposto a tono al padre dicendo: “Mi hai fatto una domanda? Mi fai rispondete?”.

A quelle parole è calato il gelo nella sala. C’è è stato un qualche momento di forte tensione avvertito chiaramente anche dal pubblico da casa. Per fortuna, Al Bano ha subito smorzato l’episodio e il programma è tornato a scorrere come se niente fosse successo.