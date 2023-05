Cristian Di Carlo commenta la rottura tra Nicole e Carlo: la velenosa frecciatina

A seguito dell’inaspettata diretta su Instagram da parte di Carlo Alberto Mancini in cui è apparso in lacrime, Cristian di Carlo ha commentato la rottura definitiva tra l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e Nicole Santinelli. L’ex concorrente del programma condotto da Maria De Filippi, ha scagliato una velenosa frecciatina contro il suo rivale. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

A Uomini e Donne, Cristian di Carlo era uno dei corteggiatori di Nicole Santinelli. Ad un certo punto del suo percorso, il ragazzo aveva deciso di abbandonare il format condotto da Maria De Filippi per via del comportamento ambiguo della tronista. Infatti, quest’ultima aveva ricevuto di nascosto un biglietto durante un ballo da parte di Andrea Foriglio. Inoltre, affermava di non voler baciare nessuno e invece aveva dimostrato l’esatto contrario.

Nel corso delle ultime ore, Carlo Alberto Mancini ha annunciato la separazione definitiva con Nicole Santinelli attraverso una diretta pubblicata sul suo profilo Instagram. L’ex corteggiatore è apparso in lacrime e si è lasciato andare ad un duro sfogo con tutti i suoi fan. Si tratta di una notizia inaspettata in quanto la coppia sembrava essere molto unita, sopratutto dopo l’intervista rilasciata a Verissimo.

Alla luce degli ultimi avvenimenti, Cristian non ha potuto fare a meno di commentare il clamoroso scoop. In un primo momento, ha pubblicato una foto bianca con sopra scritto il noto proverbio:

Tutti i nodi vengono al pettine.

Successivamente, il ragazzo si è lasciato andare all’ironia. Pertanto, sempre sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui pronunciava queste parole: