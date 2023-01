Cristian Imparato presenta sui social il suo nuovo fidanzato: ecco chi è

Nel corso delle ultime ore il nome di Cristian Imparato è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Agli amanti del gossip non sono passati inosservati gli scatti social condivisi dal cantante in cui mostra il suo nuovo fidanzato. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Nella vita di Cristian Imparato è tornato il sereno e ad oggi il cantante vive felicemente la sua storia d’amore con il nuovo fidanzato. Da un po’ di tempo, ormai, il cantante condivide sulla sua pagina Instagram scatti che lo ritraggono insieme al giovane. Ma chi è il nuovo compagno del cantante? Scopriamolo insieme.

Il 31 dicembre 2022 Cristian Imparato ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che sta facendo chiacchierare le pagine dei principali giornali di gossip. Stando al post in questione, infatti, il cantante avrebbe trovato nuovamente la serenità al fianco del suo nuovo compagno.

Ma chi è colui che ha rubato il cuore di Cristian? C’è da dire che al momento non ci è dato sapere l’identità del ragazzo, in quanto il cantante non lo ha mai taggato negli scatti condivisi sulla sua pagina social. In queste ultime ore l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato ulteriori indiscrezioni riguardo la coppia.

Cristian Imparato pronto alle nozze con il suo nuovo compagno? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore sta diventando sempre più insistente la voci secondo cui Cristian Imparato sia pronto alle nozze con il suo fidanzato. A rendere pubblica la notizia è l’esperta di gossip Deianira Marzano che sulla sua pagina Instagram scrive:

Come vi preannunciai tempo fa nuovo amore per Cristian Imparato e pare convivano insieme, si parla di matrimonio… felice!

Al momento il diretto interessato non ha confermato né smentito il gossip in circolazione. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno novità riguardo questa vicenda tanto chiacchierata.