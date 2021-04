Curiosi di scoprire il nuovo volto di Cristian Imparato? Il cantante italiano, diventato famoso al grande pubblico in tenerissima età, non ha nascosto il fatto di essersi sottoposto a un intervento chirurgico che gli ha “rifatto i connotati”. Ma per quale motivo ha deciso di andare sotto i ferri del chirurgo plastico? C’era una reale necessità o solo per piacersi di più?

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip a Live Non è la D’Urso ha raccontato dei numerosi interventi chirurgici che ha subito per cambiare il suo aspetto. Ne è passato di tempo da quando si esibiva nel programma Io canto, vincendo da bambino la prima edizione del programma.

Tempo fa quando gli chiedevano se si fosse rifatto si arrabbiava, sottolineando che era passato tanto tempo dalla sua prima esibizione in tv. E che nessuno doveva interessarsi della sua vita privata, che solo lui e i suoi affetti più cari conosceva. Ma a quanto pare chi gli chiedeva dei ritocchini non aveva tutti i torti.

Cristian Imparato ha ammesso di aver fatto qualche riempimento di filler al viso, per un motivo chiaro. Aveva perso peso improvvisamente a causa di una malattia debilitante di cui soffriva. E il suo volto si era praticamente svuotato.

Ultimamente sui social ha mostrato altre immagini che lo ritraggono con il viso ancora bendato dopo un’altra serie di interventi di chirurgia estetica. A dimostrazione che forse le voci avevano ragione sui suoi ritocchini, che continua a fare per piacersi un po’ di più.

Fonte Instagram cristianimparato

Il nuovo volto di Cristian Imparato: perché si è rifatto

È lo stesso cantante a raccontarlo su Instagram: