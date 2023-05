Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony fa una rivelazione choc sul padre: “Non mi voleva in tv perché anoressica”

La figlia di Little Tony ha ricordato suo padre in un'intervista rilasciata a Domenica In

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Little Tony, Cristiana Ciacci ha ricordato il suo papà in un’intervista rilasciata a Domenica In. Durante la chiacchierata con Mara Venier, la figlia di Little Tony ha rivelato un retroscena privato sull’artista mai raccontato prima. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Quella che Cristiana Ciacci ha rilasciata a Domenica In nella puntata andata in onda domenica 28 maggio è stata a dir poco commovente. La donna è apparsa emozionata e commossa ed ha confessato alla padrona di casa di essere rimasta sorpresa nel vedere moltissime persone che amano ancora suo padre. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Vedere che le persone lo amano ancora mi ha commosso molto e per me questi dieci anni senza di lui sono stati lunghi. Da un parte non mi sembra che siano passati dieci anni perché lo vivo nella mia quotidianità attraverso le foto, le sue canzoni, da una parte lo sento molto vicino, però dall’altra mi manca tanto, soprattutto con l’avvicinarsi del mio matrimonio.

E, continuando, la figlia di Little Tony ha proseguito il suo discorso con queste parole:

Sono cresciuta con papà che mi ha sempre detto che mi avrebbe cantato l’Ave Maria di Schubert al mio matrimonio. Ma non ci sarà. Non mi porterà lui all’altare, mi ci porterà mio figlio grande e mi mancherà tantissimo. Ma ci sarà un coro che canterà l’Ave Maria che voleva cantarmi lui e quel momento per me sarà emozionantissimo.

Ma non è finita qui. Nel corso dell’intervista rilasciata a Mara Venier, Cristiana Ciacci ha rivelato anche i difficili momenti, fatti di litigi e incomprensioni, che ha vissuto insieme a suo padre. In particolar modo, la figlia di Little Tony ha rivelato che suo padre non la voleva in tv con lei perché troppo magra. Queste sono state le sue parole: