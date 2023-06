Cristiana Ciacci si sposa con Massimiliano Salvi: i dettagli delle nozze

Nel corso della giornata di domenica 11 giugno, Cristiana Ciacci è convolata a nozze con Massimiliano Salvi. I due erano fidanzati da ben 13 anni e qualche giorno fa hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore. Scopriamo insieme tutti i dettagli del matrimonio.

Dopo ben 13 anni di fidanzamento, Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi si sono sposati. La cerimonia si è svolta domenica 11 giugno nella città di Roma, all’interno della basilica di Santa Francesca Romana. Al matrimonio erano presenti tutti i cinque figli della donna. Pertanto, oltre ai due figli avuti da Massimiliano, ne ha altri tre nati da una precedente storia d’amore.

Il tutto è stato documentato attraverso una serie di foto pubblicate dalla figlia di Little Tony sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia del post:

La favola continua, ringrazio tutti per l’organizzazione, la comunicazione, il trucco, l’abito stupendo realizzato a mano, i preziosi gioielli, lo spettacolare addobbo della chiesa e della villa, per il mio bouquet e per il meraviglioso accompagnamento musicale.