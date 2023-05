Secondo Cristiana Ciacci, suo papà Little Tony ha iniziato ad avere i problemi di salute dal momento in cui sua mamma morì tra le sue braccia

A 10 anni dalla scomparsa del grande Little Tony, sua figlia Cristiana Ciacci ha rilasciato una toccante intervista a Mara Venieri, nel salotto di Domenica In, ripercorrendo gli ultimi attimi di vita di sua mamma Giuliana Brugnoli e di come il musicista, da quell’evento abbia secondo lei iniziato il suo periodo di declino fisico.

Un’intervista a dir poco commovente quella che ieri, in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Little Tony, sua figlia Cristiana Ciacci ha rilasciato a Mara Venier nel salotto di Domenica In.

La 50enne si è detta in parte sorpresa di scoprire che ancora così tanta gente ama suo padre e la sua musica. Poi, proprio su suo papà ha rivelato alcuni dettagli molto emozionanti.

Ha ad esempio parlato della sua anoressia e di come suo padre non l’ha mai voluta sul palco con lui, dicendole che era troppo magra.

Cristiana è l’unica figlia avuta da Little Tony, nata dal primo matrimonio del cantante con Giuliana Brugnoli, che purtroppo morì nel 1993 per via di un brutto male. E proprio sul rapporto tra i due genitori, ha detto:

Nel momento della morte si sono ritrovati. Quando lei si è ammalata papà gli è stato vicino, l’ha portata in Francia per trovare qualcuno che la operasse, poi lei ha accettato, ma l’ha fatto per me ed è un mio grande rimorso, perché poi ho capito che avrei dovuto lasciarla andare.

Little Tony, secondo sua figlia, ha iniziato a stare male da quando Giuliana è scomparsa

Poco dopo il ritorno in italiana la Brugnoli si aggravò e si spense poco dopo, proprio tra le braccia di Tony.

Secondo Cristiana, quei giorni drammatici, quell’episodio vissuto così da vicino e così intensamente, ha colpito nel profondo suo padre. Tanto da portarla a pensare, oggi, che i problemi di salute del cantante, siano iniziati radicalmente proprio in quella notte in cui sua madre se ne andò.

In fine, la 50enne, ha parlato di questi 10 anni senza suo padre: