Cristiano Iovino, presunto amante di Ilary Blasi, rompe il silenzio dopo le parole di Totti

Dopo settimane di silenzio la scorsa domenica Francesco Totti ha rotto il silenzio tornando sulla vicenda separazione da Ilary Blasi. L’ex calciatore e capitano della Roma ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato dei motivi che hanno portato alla fine del matrimonio con Ilary dopo ben 17 anni.

Secondo il pupone la conduttrice l’avrebbe tradito come si evince da alcuni messaggi scoperti da lui sul cellulare della moglie. Ora a quanto pare tra i due sta andando in gioco una vera battaglia con Ilary che avrebbe portato via i rolex di Totti e si sarebbe opposta ad affidare la villa all’Eur ai figli.

Fonte: web

Francesco Totti non ha voluto fare nomi a riguardo la persona con cui Ilary l’avrebbe tradito, ma si è limitato a dire:

“È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”.

Eppure un nome c’è e sta girando da quando i due hanno comunicato la loro separazione. Si tratta di Cristiano Iovino, pr e personal trainer. Il suo nome è stato accostato diverse volte come presunto amante della Blasi.

Cristiano in tutte queste settimane si è trincerato dietro ad un silenzio tombale. Soltanto qualche giorno fa raggiunto dal Adnkronos si è limitato a dire: “Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare”. Insomma nessuna conferma ma nemmeno nessuna smentita sulle voci che si susseguono sul suo conto.

Il pr si è trincerato dietro un no comment aumentando ancora di più il mistero su di lui e su Ilary Blasi. Blasi che al momento non ha voluto contraccambiare all’intervista rilasciata da Francesco Totti.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi si è limitata soltanto a dire ad alcuni amici che “ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”.