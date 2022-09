Ilary Blasi replica a Francesco Totti dopo le dichiarazioni rilasciate: ecco la sua reazione

Ecco qual è stata la reazione della conduttrice in risposta al suo ex marito

Indubbiamente la notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato uno degli argomenti più chiacchierati di questa ultima estate e ancora oggi sono molti coloro interessati alla vicenda. Qualche giorno fa l’ex capitano della Roma ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’ in cui ha svelato alcuni retroscena riguardo il divorzio dalla sua ex moglie. Ma quale sarà stata la reazione di Ilary Blasi alle parole dell’ex marito? Scopriamolo insieme.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha scelto di non replicare pubblicamente alle parole rilasciate dall’ex calciatore durante l’intervista al ‘Corriere della Sera’. Nonostante ciò, Ilary ha condiviso alcune storie Instagram che sembrano essere delle vere e proprie frecciatine per il suo ex marito.

In questo momento per Ilary Blasi la famiglia è la cosa più importante. Per questo la conduttrice ha condiviso sulla sua pagina social dei momenti che mostrano il grande attaccamento della conduttrice dell’Isola dei Famosi alla sua famiglia.

Quello che non passa inosservato nelle storie dell’ex moglie di Francesco Totti è sua nonna immortalata mentre prepara la pasta fatta in casa. Insomma, la showgirl ha condiviso il tipico momento della domenica italiana, dove al centro c’è sicuramente la famiglia e la pasta fresca.

In particolar modo, la nonna di Ilary, Marcella Ciamacco, viene inquadrata mentre prepara le fettuccine da abbinare ad un gustoso e buonissimo sugo di porcini che le hanno regalato. Alle immagini la conduttrice accompagna una breve didascalia:

Amo la pasta cruda.

Nessuna replica a Totti, dunque, ma senza ombra di dubbio Ilary ha voluto lanciare all’ex calciatore un messaggio che dimostra di vivere insieme alla sua famiglia momenti di serenità. La showgirl ha deciso di non rispondere pubblicamente alle parole del suo ex marito: pare infatti che la conduttrice dell’Isola dei Famosi abbia delegato tutto ai suoi avvocati.