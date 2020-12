Cristiano Malgioglio conferma che il televoto è truccato? La conversazione censurata con Giacomo Urtis

Questa edizione del Grande Fratello Vip è davvero particolare. Tra litigate, finti amori, squalifiche, bestemmie e quant’altro non sembra decollare particolarmente. Ora ci mette il carico anche Cristiano Malgioglio che si lascia scappare qualcosa di troppo.

Lo showman, in salotto con Giacomo Urtis, potrebbe aver confermato quanto sospettato da tempo. Il televoto del Grande Fratello Vip è truccato? Potrebbe esserlo.

In un momento di conversazione Cristiano Malgioglio ha chiesto al chirurgo plastico dei Vip: “Ma tu quante puntate hai da contratto?”. La regia non ha fatto in tempo a staccare il collegamento anche se poi la scena è state censurata.

Questa sembra proprio la conferma. Il pubblico aveva già il sospetto che fosse stato truccato un televoto anche quando andò in nomination Elisabetta Gregoraci. Quindi la produzione vuole preservare i vip più famosi?

Ovviamente, proprio il cantautore è sicuramente una delle carte vincenti di questo reality. Tra simpatia, humor e battute ha portato un po’ di trash nella casa.

Anche Stefano Bettarini sembra essere della stessa opinione. Ma come andrà a finire la questione? Alfonso Signorini ne parlerà in diretta o anche questa volta proverà a seppellire tutto.

Il malcontento dei telespettatori arriva anche dai vari salvataggi di Dayane Mello. Sembra infatti che la modella brasiliana sia sempre salvata dai suoi concittadini sudamericani. Sono arrivati una valanga di voti per lei dal Brasile.

Ora anche l’AGCOM ha aperto un’istruttoria per capire come gestire la falla. Un Grande Fratello Vip assolutamente particolare che sta calando anche in ascolti. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per capire come si svolgerà il tutto.