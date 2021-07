Raffaella Carrà se ne è andata ieri, nel silenzio più assoluto. Ora, escono alcune indiscrezioni non ancora confermate sulle cause della morte

Era gravemente malata da tempo, ma nessuno lo sapeva. Così si è spenta Raffaella Carrà, nel silenzio mantenuto per molto tempo per non impietosire nessuno. La sua morte ha lasciato un grande vuoto e quel vivere la malattia in riservatezza non ha permesso a nessuno di prepararsi.

Anche i suoi vicini di casa non erano al corrente che la donna stesse male da tempo. Anche il direttore di Rai Uno aveva fatto sapere di averla contatta proprio poco tempo fa perché la voleva di nuovo in televisione, inconsapevole delle sue condizioni.

Sulle cause precise della morte non ci sono ancora informazioni precise. Ma alcune indiscrezioni, in queste ore, sono purtroppo trapelate. Come riporta anche Il Messaggero, sembra che la malattia che l’avrebbe portata via sia un tumore al polmone, un carcinoma per precisione.

Della malattia non sapeva nulla nessuno, anche se ieri pomeriggio il conduttore di Estate In Diretta, Gianluca Semprini, ha fatto sapere che nell’ambiente televisivo si stava pian piano spargendo la voce e ha spiegato:

Questa malattia già da diverso tempo aveva attraversato il suo corpo. Lei però non l’aveva detto quasi a nessuno. Le sue ultime volontà erano chiare: una bara semplice e un’urna per contenere le ceneri. Ha preferito non raccontare questi ultimi periodi di difficoltà per non rovinare il ricordo luminoso che tutti abbiamo di lei. [..] La notizia delle sue condizioni in parte erano trapelate, almeno nell’ambiente.

Ricordiamo, però, che né la famiglia né le persone più vicine a Raffaella Carrà hanno ancora chiarito quale sia stata la malattia che l’ha portata via. Per questo, tutte le notizie andrebbero prese con delicatezza. Qualunque sia stata la malattia, il dolore è ancora troppo vivido.