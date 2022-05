Cristiano Malgioglio rivela di essere fidanzato: ecco chi è il suo nuovo amore

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Cristiano Malgioglio che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. In occasione di un’intervista rilasciata a “Gente”, il celebre cantante ha rivelato di essere fidanzato. Scopriamo insieme con chi.

Senza alcuna ombra di dubbio, Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati all’interno della televisione italiana. Di recente l’artista è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lui stesso ha rilasciato in occasione di un’intervista a “Gente”.

Cristiano Malgioglio non ha mai avuto peli sulla lingua e questa volta neanche per quanto riguarda la sua vita privata. Infatti, il celebre cantante ha rivelato alcuni dettagli sulla sua vita sentimentale:

Se è vero che sono stato sposato in segreto con Maria Schneider? Maria per me è stata più che un’amica, eravamo legatissimi. C’era un’attrazione molto forte. E forse sì, sono stato innamorato molto di lei anche se non lo sapevo. Era una persona assai malinconica: per tutta la vita ha cercato di affrancarsi da Ultimo tango a Parigi. Bernardo Bertolucci, il regista, con tutti i film che ha fatto dopo avrebbe potuto contattarla. Invece niente. Finalmente Quentin Tarantino l’aveva chiamata, ma il tumore al polmone l’ha portata via prima di girare.

In un secondo momento, Malgioglio ha dichiarato di avere un compagno. Per quanto riguarda l’dentità di quest’ultimo, non siamo a conoscenza di chi sia il suo nuovo amore. Tuttavia, sappiamo solo che che si tratta di un ragazzo turco. Queste le sue parole: