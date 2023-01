Cristiano Ronaldo acquista un regalo personale: l’orologio da 770mila euro

Cristiano Ronaldo non bada a spese e mostra sui social il suo nuovo orologio da più di 700mila euro

Senza alcuna ombra di dubio, Cristiano Ronaldo è uno dei giocatori più amati e popolari nel mondo del calcio. Nel corso dell’ultimo periodo, il celebre calciatore ha acquistato un regalo personale. Si tratta di un orologio il quale ha un valore di oltre 700 mila euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Attualmente Cristiano Ronaldo si trova in Arabia Saudita dove gioca nella società calcistica Al-Nassr. Il celebre calciatore ha deciso di non badare a spese per i suoi acquisti personali. Infatti, dopo la confitta del Al-Nassr contro Al-Ittihad, l’uomo si è concesso un po’ di shopping.

Uno dei ultimi acquisti di Ronaldo ha un valore di ben oltre 700 mila euro. Si tratta di un orologio super lussuoso caratterizzato da 388 prestigiose e rare pietre le quali si chiamano tsavoriti. Per realizzare tale gioiello ci sono voluti ben tre anni. A diffondere la notizia è stata la “Gazzetta.it”. Stando a quanto riporta quest’ultima, il celebre calciatore avrebbe indossato il suo nuovo orologio in alcune occasione di rivelante importanza in Arabia Saudita. D’altronde, lui stesso lo ha mostrato sul suo profilo Instagram attraverso una serie di foto.

Per quanto riguarda la marca, l’orologio in questione appartiene al brand Jacob & Co ed è esattamente un Caviar Tourbillon. Composto da 18 carati da 47 millimetri in oro bianco, l’accessorio un questione ha un prezzo pari a 770 mila euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo: il diamante regalato a Georgina Rodriguez

Secondo alcune indiscrezioni, all’inizio del mese di gennaio, il giocatore avrebbe regalato un anello extra lussuoso alla sua compagna Georgina Rodriguez. Il gioiello in questione appartiene al famoso brand Cartier è tempestato di diamanti in oro bianco. Per quanto riguarda il suo valore, quest’ultimo si aggirerebbe intorno ai 696.130,04 euro.