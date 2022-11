Georgina Rodriguez è una vera icona di stile. La compagna di Cristiano Ronaldo non è la prima volta che fa parlare molto per i suoi look. Nel frattempo che Cristiano è in Qatar con la nazionale portoghese per disputare il mondiale, Georgina ha trascorso alcuni giorni a Las Vegas dove non poteva mancare la visita ad uno dei tanti casinò che animano la cittadina del Nevada.

La modella ha pubblicato sui social alcuni scatti dove è impossibile non notare il suo look. Georgina ha indossato un abito molto particolare.

Fonte: Instagram

La firma è di Vetements, brand di lusso fondato nel 2014 dal georgiano Demna Gvasalia e da suo fratello Guram. Ciò che lo rende unico è la riproduzione di una banconota da 1 dollaro su tutto il vestito. La linea è molto aderente, scollo a v e maniche lunghe con tanto di guanti incorporati. Il costo? 2.390 euro.

Ma non è tutto. Abbinato al vestito anche degli stivali della stessa casa di moda con tacco alto e punta quadrata anche questi con la stessa fantasia dei dollari. Il prezzo è di 1.350 euro per uno dei capi must have della nuova stagione autunno-inverno 2022/2023.

Ma la vera passione di Georgina sono sicuramente le borse, quelle firmate Hermès in primis. La linea Le Birkin sono una delle sue preferite ma sono anche le più costose e pregiate della maison perché realizzate con pelle di coccodrillo. A Las Vegas ha sfoggiato il modello fucsia che viene venduta a 65mila euro.

In giro ne esistono davvero pochi esemplari, è realizzata in un rarissimo pellame di coccodrillo albino e impreziosita da 245 diamanti sulla chiusura.

Insomma sicuramente Georgina non bada a spese per quanto riguarda gli accessori di moda e molte volte tende verso capi davvero singolari che fanno molto parlare di sé. Trovandosi a Las Vegas e all’interno di un casinò qualche look migliore che abbinare un vestito con dei dollari raffigurati sopra.